Пьяные контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане – СМИ

Фото: ТАСС/Evgen Kotenko

Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин вместе с подчиненными в состоянии алкогольного опьянения избили генерала и экс-ректора академии СБУ Виктора Микулина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 23 июня в Ужгороде в ресторане "Три туза". Панарин и его подчиненные отдыхали и вели себя шумно. В это же время в заведении находился Микулин. Он, утверждают в СМИ, проводил встречу с помощником депутата от правящей партии "Слуга Народа" Людмилы Марченко Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации.

Микулин обратил внимание на шум и сделал замечание контрразведчикам. Последние начали избивать генерала. После этого группа перетащила Микулина в лес, где продолжила издевательства: злоумышленники выбили ему зумы и украли мобильный телефон. К правоохранителям по этому инциденту обратился Вайэль, которому удалось убежать из ресторана во время драки.

Все контрразведчики, участвовавшие в избиении, находятся в СИЗО. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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