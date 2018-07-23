В Греции лесной пожар перекинулся на поселения вблизи Афин

23 июля, 18:51
Фото: AP/Ioanna Spanou
Сильный лесной пожар, который вспыхнул 23 июля недалеко от столицы Греции, распространился на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. О природной катастрофе сообщает издание Greek Reporter.
По информации издания, к тушению пожара привлекли десятки пожарных. В операции также участвуют три пожарных самолета и два вертолета,. Однако сильный ветер серьезно затрудняет тушение огня.
Как пишет Greek Reporter, из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в ряде прибрежных поселений. Местные жители пытаются спасти свое имущество, заливая огонь из садовых шлангов, или же просто покидают дома. Представители экстренных служб рекомендовал держаться как можно дальше от территории, охваченной пожаром.
"Мы задействовали много ресурсов, чтобы защитить дома, и, в первую очередь, жизни людей", – рассказал генеральный секретарь министерства гражданской обороны Греции Яннис Капакис.
Houses Burn, Residents Flee Forest Fire West of Athens (videos) https://t.co/477tqyVEpb pic.twitter.com/dwEuwLIwvV— Greek Reporter (@GreekReporter) 23 июля 2018 г.
Отмечается, что в прошлом году в нескольких регионах Греции также ввели режим ЧС из-за пожаров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: