В Греции лесной пожар перекинулся на поселения вблизи Афин

Фото: AP/Ioanna Spanou

Сильный лесной пожар, который вспыхнул 23 июля недалеко от столицы Греции, распространился на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. О природной катастрофе сообщает издание Greek Reporter.

По информации издания, к тушению пожара привлекли десятки пожарных. В операции также участвуют три пожарных самолета и два вертолета,. Однако сильный ветер серьезно затрудняет тушение огня.

Как пишет Greek Reporter, из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в ряде прибрежных поселений. Местные жители пытаются спасти свое имущество, заливая огонь из садовых шлангов, или же просто покидают дома. Представители экстренных служб рекомендовал держаться как можно дальше от территории, охваченной пожаром.

"Мы задействовали много ресурсов, чтобы защитить дома, и, в первую очередь, жизни людей", – рассказал генеральный секретарь министерства гражданской обороны Греции Яннис Капакис.

Houses Burn, Residents Flee Forest Fire West of Athens (videos) https://t.co/477tqyVEpb pic.twitter.com/dwEuwLIwvV — Greek Reporter (@GreekReporter) 23 июля 2018 г.

Отмечается, что в прошлом году в нескольких регионах Греции также ввели режим ЧС из-за пожаров.