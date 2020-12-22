В Литве могут частично закрыть выезд за границу из-за коронавируса

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Жителям Литвы могут ограничить въезд в другие государства из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом по стране, сообщил министр транспорта республики Марюс Скуодис.

Предполагается, что могут быть введены ограничения для граждан Литвы при поездках в Латвию.

"Сегодня Литва – одна из стран, наиболее пострадавших от вируса. Если нынешняя ситуация не изменится, возникает риск не только для Литвы закрыться от других стран, но и для других стран закрыться от Литвы. И мы очень ждем перемен", – заявил он.

В настоящее время Вильнюс обсуждает возможные решения с Польшей.

Ранее правительство Литвы продлило карантин из-за COVID-19 до 31 января, ужесточив его ограничения. Новые меры включают в себя закрытие всех магазинов страны, за исключением продовольственных.

Люди могут передвигаться только на территории муниципалитета, в котором они проживают, кроме поездок на похороны родственников и в медучреждения. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Контактировать гражданам можно только с членами своей семьи.