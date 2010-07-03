СК возбудил три дела по фактам обстрелов Донбасса

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов Донбасса украинскими военнослужащими, сообщает ТАСС.

По данным следствия, в результате их действий пострадали четыре человека. Обстрелы произошли 10 и 16 октября, а 12 октября было заминировано кладбище.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что дела возбуждены по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Ранее СКР возбудил шесть уголовных дел по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими силовиками. В результате обстрелов, совершенных с 19 по 30 сентября и 3 октября, пострадали пять человек.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых – отказ Киева от контроля над регионом.

Первым вариантом министр назвал попытку реализации минских соглашений. Еще одна "тактика": "тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас". Как подчеркнул Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский пытается продолжить то, что начали его предшественники в Минске.

Пристайко указал, что Киев не будет в рамках минских договоренностей вносить изменения в конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу.

1 октября была подписана "формула Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Документ также предусматривает, что в самопровозглашенных республиках пройдут местные выборы. После их признания ОБСЕ временное соглашение приобретет юридическую силу.

