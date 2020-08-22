Лихтенштейн потребовал от Чехии возвращения земель, отобранных после Второй мировой войны

17:35
Фото: ТАСС/Volkmar Heinz/dpa/picture-alliance
Лихтенштейн потребовал возвращения территории от Чехии, которая была конфискована у княжества по итогам Второй мировой войны, сообщает Financial Times.
В связи с этим страна обратилась в Европейский суд по правам человека. Речь идет о территории, площадь которой составляет более чем 2 тысячи километров. Она превышает размер самого Лихтенштейна в 10 раз.
В княжестве отторжение территории рассматривают как незаконное применение указов Чехословакии. Согласно им, имущество рода Лихтенштейн было конфисковано в связи с его коллаборацией с нацистской Германией. Однако выпущенные в Чехословакии декреты, по мнению княжества, должны были распространяться только на граждан Германии.
В связи с этим глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер сообщила, что данная проблема остается нерешенной. Она подняла вопрос отсутствия компенсации за предпринятую конфискацию имущества.
Замруководителя чешского дипломатического ведомства Мартин Смолек сообщил, что это дело не может быть рассмотрено в ЕСПЧ. Это связано с тем, что в компетенцию суда не входят вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.
В середине июня произошел смертельный инцидент на границе Индии и Китая. В результате столкновения военных двух стран погибли десятки человек. Регулярные стычки происходят из-за территориального спора о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в штате Аруначал-Прадеш.
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