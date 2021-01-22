Шина самолета упала в одном из жилых кварталов Чикаго – СМИ

Фото: twitter.com/nbcchicago

Шина самолета упала в жилом квартале в Чикаго, сообщает телеканал CBS.

Специалисты по взлетно-посадочным операциям аэропорта получили сведения об искрившемся шасси. Одномоторный самолет Pilatus PC-12 летел из Айронвуда.

Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал, посадка произошла благополучно. Об упавшей шине в районе Jefferson Park сообщила местная полиция. Отмечается, что она приземлилась между двумя домами. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Ранее на Аляске самолет сбил медведя во время приземления. Зверь погиб, воздушное судно получило повреждения. Погибла медведица, медвежонок, бежавший рядом с ним, не пострадал.