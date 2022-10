Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах – СМИ

Фото: depositphotos/YGphoto

Присяжные в суде Манхэттена оправдали актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах, сообщает NBC News.

Как уточняется в заявлении, присяжные сочли обвинения американского актера Энтони Рэппа недоказанными.

В 2018 году Спейси выпускал рождественское видео под названием Let me be Frank. Видео вышло после начала судебного процесса над актером.

В его адрес поступили обвинения о сексуальных домогательствах. Первым артиста обвинил американский актер Энтони Рэпп. Позднее Спейси признался в своей гомосексуальности, а его представитель заявил, что актер обратится за лечением.

В октябре дело закрыли. 21-летний Уильям Литтл, который утверждал, что пострадал от действий актера, добровольно отказался от гражданского иска.

Летом стало известно о закрытии другого дела против Кевина Спейси. От гражданского иска добровольно отказался 21-летний Уильям Литтл. Обвинитель не стал давать показания о пропавшем мобильном телефоне, в котором, предположительно, могли быть улики, указывающие на невиновность Спейси.

