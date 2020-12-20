Президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс за отсутствие маски на пляже

Фото: соцсети

Президент Чили Себастьян Пиньера заплатит штраф в размере почти 3,5 тысячи долларов за отсутствие маски на пляже.

Как сообщил Минздрав региона Вальпараисо, президент написал жалобу на самого себя за неиспользование маски.

Это произошло, когда соцсетях распространилась фотография, на которой Пиньера стоял рядом с женщиной, попросившей о снимке.

На фото они стояли вплотную и без масок, тогда как должны были соблюдать дистанцию, согласно ограничительным мерам.

Ранее юрист Евгений Кириченко заявил, что россиян неизбежно ждет штраф за шарф, намотанный на лицо вместо маски.