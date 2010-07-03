Кейт Миддлтон пожала руку роботу

Фото: news.sky.com

Кейт Миддлтон и британская королева Елизавета II посетили выставку робототехники, информирует агентство Sky News. Это произошло на открытии новых объектов в Королевском колледже Лондона.

Как передает издание, во время мероприятия герцогиня Кембриджская пожала руку роботу и сказала, что ей "очень приятно познакомиться" с ним.

Ранее сообщалось, что Елизавета II сделала первый пост в Instagram.

Королева выложила фотографию письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа. Последний стоял у истоков создания первого в мире компьютера.