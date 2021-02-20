Экс-худрука Национального театра Греции обвинили в серии изнасилований

Фото: instagram.com/dimitris.lignadis

Известного актера и режиссера, бывшего художественного руководителя Национального театра Димитриса Лигнадиса арестовали в Греции. Об этом сообщили в местном министерстве юстиции.

Против мужчины подали два иска. Один из них касается обвинения в изнасиловании, другой – попытки соблазнения и изнасилования 14-летнего подростка в 2010 году.

"Теперь слово имеет правосудие. Мы уверены, что судебные власти сделают все возможное, чтобы выявить все обстоятельства этого очень мрачного дела и восстановить справедливость", – указано на сайте ведомства.

В Москве ранее в феврале задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней. Преступление было совершено в 1974 году.

