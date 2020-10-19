Человек погиб при урагане в турецкой Анталье

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Один человек погиб в результате урагана в провинции Анталья, в Турции. Об этом сообщает издание Hurriyet.

В газете сообщают, что местная жительница погибла в районе Кумлуджа, на нее порывом ветра уронило автобусную остановку.

Ураган, отмечают в издании, сорвал крыши многих домов, уронил минарет в одной из мечетей. Сильный ветер разрушил теплицы и повалил большое количество деревьев.

Ранее мощный ливень обрушился на Стамбул. Дождь с градом затопил улицы и переходы, многие машины оказались под водой. Спасатели эвакуировали людей из затопленных переходов и автомобилей.