Почти тысяча человек собралась на митинг у здания рады в Киеве

Фото: ТАСС/Сергей Резник

Участниками протеста около здания Верховной рады Украины 19 октября стали около тысячи человек. Люди продолжают подходить на место проведения акции.

"У здания рады более 700 человек. Полиция и силы национальной гвардии продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности", – сообщили в МВД Украины.

Число участников продолжает расти. Люди приходят в зданию парламента, поскольку там депутаты должны рассмотреть несколько законопроектов, входящих в перечень требований протестующих.

Планируется, что из зала заседаний все происходящее будут транслировать на площадь Конституции, где находятся участники акции.

Митинг у здания Верховной рады проходит третий день. Акцию назвали "Большая политическая реформа". Организаторами выступили различные политические силы страны, включая экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Протестующие требуют отставки президента, изменения избирательного законодательства, отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционных судов. Законопроект о снятии защиты с депутатов был внесен главой государства на рассмотрение 17 октября.

Протестующие пытались добиться встречи с Петром Порошенко, одако тот не захотел встретиться с представителями акции из-за состава делигации.

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