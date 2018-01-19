На Украине обнаружили крупное месторождение золота

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Крупное месторождение золота нашли на Украине, в Закарпатской области, в Раховском районе, сообщает "Газета.ру". Предположительно месторождение содержит запасы золота на уровне 2,4 тонны, рассказали в госслужбе геологии и недр Украины.

"Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина обнаружила крупные запасы газа в Черном море.