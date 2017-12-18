СМИ выяснили, где находится главарь ИГ

18 декабря, 03:10
Фото: AP/Militant video
СМИ рассказали, где находится главарь группировки "Исламское государство" (ИГ – террористическая организация запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади. Его держат на одной из военных баз США в Сирии.
Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на турецкую газету "Yeni Safak", Багдади был схвачен американскими военными в Ираке, после чего его контрабандой доставили в Сирию.
По словам источника издания, изначально он находился на военной базе Пентагона, которая расположена в Рас-эль-Айне, однако после его перевезли на другую базу, расположенную в районе Хасеке-Румейлан.
Ранее в СМИ появились сообщения о гибели аль-Багдади со ссылкой на заявление террористов, но МВД Ирака данную информацию не подтвердило. Как сообщил руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри, террорист, возможно, скрывается в окрестностях города Ракка в Сирии.
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