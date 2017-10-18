Генпрокурор Украины пообещал не сносить палатки у Верховной рады

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что правоохранители не будут сносить палаточный городок активистов около здания Верховной рады.

Как он написал на своей странице в Facebook, одно из главных достижений Майдана – это право на мирные акции протеста, и власть делает все возможное, чтобы обеспечить эту норму конституции.

"Никакого сноса палаток не будет... Случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться", – написал Луценко.

Усиление мер безопасности МВД он объяснил тем, что члены незаконных формирований, находящимися среди митингующих закупали и хранили оружие.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий, а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с пониманием относится к таким акциям. При этом он потребовал от правоохранителей не допускать инцидентов на митинге.

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