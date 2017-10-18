В Пекине открылся XIX съезд Компартии Китая

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2,3 тысячи делегатов открыли XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине. Участники уже заслушали доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, также прозвучал доклад генерального секретаря Центрального комитета партии Си Цзиньпина.

Главные задачи очередного съезда партии – подвести результаты работы за последние пять лет и наметить стратегические направления развития страны на будущие годы. Кроме того, делегаты обсудят политическую ситуацию в различных странам мира.

Также участники съезда ожидают, что за время его проведения, руководство КПК обновит кадровую конфигурацию – ЦК, Политбюро и его постоянного комитета, сообщает ТАСС.

Китайский форум продлится до 24 октября.