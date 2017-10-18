Митингующие разбили палатки у здания Верховной Рады Украины

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Украинские полицейские не будут зачищать территорию у Верховной Рады, около которого митингующие разбили палаточный городок.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что полицейские займутся обеспечением правопорядка в месте митинга. Мер по зачистке и освобождению территории полиция Украины предпринимать не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские телеканалы.

Князев отметил, что если граждане хотят высказать свое мнение, то пусть высказывают. При этом полицейских не интересует, сколько людей решили принять участие в митинге и разместиться в палаточном городке, задача полиции – обеспечить безопасность. В частности, для безопасности участников митинга полиция Украины поставила рамки металлоискателей.

Вопрос по освобождению проезжей части от палаточного городка должны решить местные власти, уточнил Князев. Только после этого полицейские, возможно, предпримут меры, чтобы разогнать протестующих.

Глава Нацполиции уточнил, что ведомство должно обеспечить беспрепятственную работу народных депутатов в помещении Верховной Рады, особенно в дни значимых голосований. Кроме того, преступления против депутатов будут немедленно расследоваться.

Ранее сообщалось, что сейчас у здания украинского парламента находятся около 300 протестующих и 500 силовиков. Участники митинга требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Три человека были травмированы в результате столкновения с полицейскими у Верховной Рады Украины.

Также в ходе митинга бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от президента Украины Петра Порошенко покинуть свой пост.