Шторм "Мария" превратился в ураган и двинулся на Карибы

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Сформировавшийся в Атлантическом океане шторм "Мария" усилился до урагана первой категории по пятибалльной шкале Саффира – Симпсона, сообщает ТАСС. Предупреждение об этом выпустила Национальная метеорологическая служба США.

Синоптики предупредили, что стихия находится в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос и двигается в северо-западном направлении со скоростью около 6,5 метра в секунду. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет примерно 33,5 метра в секунду.

Ранее метеослужба Франции уже объявила оранжевый уровень тревоги из-за приближения "Марии" к Гваделупе. Ураган также может задеть острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, где объявлен желтый уровень тревоги.

С начала июня по конец ноября в Атлантике идет сезон ураганов. Океанический шторм получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 метра в секунду. При скорости ветра 33 метра в секунду и более атмосферное явление получает статус урагана.

Ранее в США прошел ураган "Ирма". Стихия пришла с Карибских островов и обрушила на штат Флорида по меньшей мере пять воронок.

Стихии был присвоен пятый ранг опасности. В штате на время разгула стихии была объявлена эвакуация.

Во временных убежищах Флориды разместились более 70 тысяч человек. Они разместились в 365 специально оборудованных пунктах. Обязательной эвакуации подлежат примерно 6,3 миллиона человек.