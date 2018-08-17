Пентагон потратил более 34 млн долларов на интерьер самолетов Трампа

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За последний год Пентагон потратил более 34 миллионов долларов на совершенствование интерьера двух запасных самолетов Дональда Трампа, сообщает портал Defense One.

На один самолет заключен 16-миллионный контракт с компанией Boeing. Он включает в себя обновление элементов интерьера, покраску, уборку, новые ковры и сидения в VIP кабине.

Пентагон указал, что воздушные судна нуждаются во "внешнем виде, более соответствующем президентской секции VC-25A". Отмечается, что средства на эти расходы не фигурируют ни в одной из пяти последних бюджетных заявок в конгресс от ВВС США.