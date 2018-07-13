Трамп решил перекрасить президентский самолет

Фото: ТАСС/Zuma/Dominique A. Pineiro

Американский лидер убежден, что президентский самолет нужно перекрасить. Бело-голубой дизайн, выбранный Жаклин Кеннеди в начале 60-х годов, не соответствует стилю Соединенных Штатов.

По мысли Дональда Трампа, нужно добавить красного. Изменить цвета "борта номер один" от бело-синего в пользу чего-то "более американского", пишет интернет-портал Axios.

Лидера США также не впечатлили размеры кровати на борту. Трамп будет ходатайствовать об ее увеличении.

Президентский Boeing 757 рассчитан на 43 пассажира. В нем ​расположены спальня, ванная комната, столовая и конференц-зал.

Издание отмечает, что обновленный "борт номер один" будет готов не раньше 2021 года. Трампу придется пойти на второй срок, чтобы полетать на нем.

В начале года стало известно, что администрация президента США договорилась с Boeing о закупке двух пассажирских самолетов для Трампа. Итоговая сумма сделки может составить $3,9 млрд.