Трамп решил перекрасить президентский самолет

13 июля, 04:03
Фото: ТАСС/Zuma/Dominique A. Pineiro
Американский лидер убежден, что президентский самолет нужно перекрасить. Бело-голубой дизайн, выбранный Жаклин Кеннеди в начале 60-х годов, не соответствует стилю Соединенных Штатов.
По мысли Дональда Трампа, нужно добавить красного. Изменить цвета "борта номер один" от бело-синего в пользу чего-то "более американского", пишет интернет-портал Axios.
Лидера США также не впечатлили размеры кровати на борту. Трамп будет ходатайствовать об ее увеличении.
Президентский Boeing 757 рассчитан на 43 пассажира. В нем расположены спальня, ванная комната, столовая и конференц-зал.
Издание отмечает, что обновленный "борт номер один" будет готов не раньше 2021 года. Трампу придется пойти на второй срок, чтобы полетать на нем.
В начале года стало известно, что администрация президента США договорилась с Boeing о закупке двух пассажирских самолетов для Трампа. Итоговая сумма сделки может составить $3,9 млрд.
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