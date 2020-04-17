Виктория Бекхэм пригласила всех желающих на свой день рождения

Фото: АР/Invision/Joel C Ryan

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала на личной Instagram-странице пост, в котором пригласила всех желающих на свой день рождения. Он пройдет в формате онлайн-вечеринки, как сообщает РИА Новости.

"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне для виртуального празднования дня рождения. Диджей Fat Tony будет играть мои любимые песни", – написала Виктория, которой сегодня исполнилось 46 лет.

Вечеринка состоится в 22:00 по московскому времени в аккаунте Бекхэм.

Также певица рассказала, что вместо подарков попросила близких пожертвовать средства благотворительной организации The Children's Society, который оказывает поддержку детям и подросткам, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Ранее российский рэпер ST рассказал, что онлайн-концерты не дают ему той энергии, которую он получал в обычных обстоятельствах. Он связал такую тенденцию с тем, что не получает обратную связь от публики.

