Минобороны обвинило США в создании "Новой сирийской армии" из боевиков

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Международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с террористами на территории Сирии, заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

По информации военных, под руководством инструкторов из США "из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия", сообщает RT.

В военном ведомстве добавили, что по словам вернувшихся в свои дома беженцев, американские инструкторы объявили, что после подготовки создаваемые формирования перебросят на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками.

Ранее в Пентагоне заявили, что освобождение Сирии от террористов – это заслуга международной коалиции во главе с США.