ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с российской подлодкой

15:57
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Шведские ВМС приняли сигнал неисправного метеорологического буя за иностранную подлодку и развернули масштабную военную операцию. Этот случай произошел в октябре 2014 года, пишет издание Svenska Dagbladet.
Тогда иностранные СМИ предположили, что шведские военные разыскивают на юге Стокгольмского архипелага российскую мини-субмарину. Отмечается, что даже парламент и глава Минобороны страны узнали о настоящем источнике сигнала – сломавшемся метеорологическом буе – только через год после инцидента. К тому моменту они уже решили увеличить расходы на оборону и направить дополнительные ресурсы на поиск иностранных субмарин в водах Швеции.
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев пояснил РИА Новости, что в Стокгольме уже не раз придумывали мифы о внезапном появлении российских субмарин в территориальных водах Швеции. Началось все в советские времена, когда подлодка Балтфлота случайно оказалась в шведских водах из-за неисправных приборов, уточнил военный. Тогда подлодка, повредив антенны, была вынуждена определять местонахождение по глубине.
"В Балтийском море две характерных глубины. Ошиблась, и дальнейшее плавание ее продолжалось с ошибкой в несколько десятков миль. И вдруг они всплывают – и оказались фактически в терводах Швеции", – рассказал Валуев.
Как подчеркнул адмирал, задача незаметно подойти на субмарине к каменистым берегам Швеции была бы опасной и бессмысленной. "Нет таких точных приборов, которые позволят маневрировать среди таких узкостей и каменистого побережья", – отметил эксперт. В то же время он не исключил, что в 2014 году шведы действительно могли принять сигнал от неисправного буя за неизвестную подлодку.
Ранее в Великобритании выразили опасения, что российские "супертихие" дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" смогут незаметно проникнуть в территориальные воды страны. Как считают представители британских Вооруженных сил, российские субмарины могут подключаться к подводным коммуникационным кабелям и отслеживать передвижения британских ВМС в Северной Атлантике. Тем самым они представляет угрозу для безопасности Лондона, подчеркнули в королевском флоте.
Для Черноморского флота РФ уже построили шесть лодок проекта "Варшавянка". Еще столько же субмарин поступят на вооружение Тихоокеанского флота в 2022 году.
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