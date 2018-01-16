Выпускников МГИМО уволят из МИД Польши

Фото: ТАСС/UIG/LOOP IMAGES/Anna Stowe

Выпускников МГИМО уволят из министества иностранных дел Польши.

Накануне ведомство возглавил Яцек Чапутович. Он сменил на посту Витольда Ващиковского, который, по некоторым данным, был противником радикальных кадровых перестановок.

Чапутович готов принять новых сотрудников, несмотря на снижение уровня их подготовки, сообщает польское радио RMF FM.

Отмечается, что новый глава ведомства добился снижения требований к новым кадрам еще будучи заместителем министра. В МИД пояснили, что снизить требования пришлось в связи с тем, что последний тест при поступлении на работу, оказался сложнее, чем предыдущий.

Президент Польши Анджей Дуда уволил главу МИД Витольда Ващиковского по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого. Ващиковский возглавлял ведомство с конца 2015 года, после победы партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" на очередных парламентских выборах.