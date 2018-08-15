Дания намерена построить забор на границе с Германией

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Министерство охраны окружающей среды Дании одобрило строительство ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространении африканской чумы свиней.

Болезнь разносят дикие кабаны, свободно пересекающие границу между государствами. Возвести барьер планируется к концу 2019 года, сообщает "Газета.ру".

В США также планируют построить стену на границе с Мексикой. Она должна предотвращать проникновение в Штаты нелегалов. Недавно суд Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации президента США Дональда Трампа. Они пытались добиться запрета на строительство стены.

Министерство внутренней безопасности Соединенных штатов посчитало решение суда справедливым.