Тереза Мэй вновь удивила пользователей Сети динамичным танцем

В интернете появилось видео, на котором премьер-министр Великобритании танцует на фестивале Henley под песню Dancing Queen группы ABBA. Видеозапись была опубликована в Twitter.

На кадрах видно, как Мэй подпевает и ритмично двигает руками под музыку.

If anyone deserves to let their hair down it’s ⁦⁦@theresa_may⁩ Took on the impossible job out of duty not power trip and couldn’t have put in more effort. Unfortunately we now have a blonde dildo about to be inserted into the nation’s anus! #dancing queen #HenleyFestival pic.twitter.com/6OrFDbkEtu