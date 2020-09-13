Помпео обеспокоен заходом российских кораблей в порты на Кипре

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о беспокойстве из-за заходов в кипрские порты российских кораблей, направляющихся в Сирию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Госдепа США.

"Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов насчет активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь", – сказал Помпео.

По его словам, заходящие в кипрские порты российские суда не выполняют в Сирии гуманитарные миссии. Он отметил, что американская сторона попросила Кипр принять ее беспокойство во внимание.

Госсекретарь США в субботу посетил Кипр для обмена мнениями по ситуации в Средиземноморье. Обстановка в регионе обострилась на фоне активных поисков Турцией новых месторождений в восточной части Средиземного моря.

Греция, Кипр и другие европейские страны считают, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах. Россия предлагала Турции и Кипру свое содействие в налаживании отношений.

Ранее посол России в Республике Кипр Николай Осадчий рассказал, что Соединенные Штаты добиваются запрета на доступ российских военных кораблей в кипрские порты и пытаются поссорить Москву с Никосией.

