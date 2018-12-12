Пекин не предоставил информацию о задержании канадского экс-дипломата

12 декабря, 11:32
Фото: depositphotos/jackmalipan
Пекин пока не может предоставить какие-либо сведения о задержании в КНР бывшего канадского дипломата Майкла Коврига. Такое заявление 12 декабря сделал официальный представитель китайского МИД Лу Кан, передает РИА Новости.
Сотрудник внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в КНР не зарегистрирована "Международная кризисная группа" (ICG), призвавшая к немедленному освобождению Майкла Коврига. В организации заявили, что не получали информации о дипломате с момента его задержания. Представители ICG переживают за его здоровье и безопасность.
Ранее сообщалось, что Коврига, который в 2014–2016 годах был вице-консулом посольства Канады в Пекине, задержали на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.
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