Пекин не предоставил информацию о задержании канадского экс-дипломата

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Пекин пока не может предоставить какие-либо сведения о задержании в КНР бывшего канадского дипломата Майкла Коврига. Такое заявление 12 декабря сделал официальный представитель китайского МИД Лу Кан, передает РИА Новости.

Сотрудник внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в КНР не зарегистрирована "Международная кризисная группа" (ICG), призвавшая к немедленному освобождению Майкла Коврига. В организации заявили, что не получали информации о дипломате с момента его задержания. Представители ICG переживают за его здоровье и безопасность.

Ранее сообщалось, что Коврига, который в 2014–2016 годах был вице-консулом посольства Канады в Пекине, задержали на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.