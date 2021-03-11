В Киеве оценили вероятность вхождения Донбасса в состав России

17:52
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики вряд ли войдут в состав России, передает издание Obozrevatel.
"Я не верю, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе. Как минимум чисто прагматически это им невыгодно. <...> В России и своя экономическая ситуация очень сложная", – заявил Резников.
По его мнению, Россия нуждается в Донбассе только "в качестве рабочей силы". Он также указал, что и сами россияне якобы не воспринимают население Донбасса как своих граждан и не уважают их.
"Если это часть украинской нации, то кто они для них? Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы", – заявил Резников.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены повышением напряженности ситуации в Донбассе. Он отметил, что данная ситуация может быть чревата различными провокациями, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.
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