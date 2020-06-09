Ученые нашли признаки начала эпидемии COVID-19 летом 2019 года

12:09
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Американские ученые рассказали, что эпидемия коронавирусной инфекции могла начаться в китайском Ухане еще прошлым летом. Об этом передает ABC News.
Исследователи во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном изучили снимки с частных спутников, проследив динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года.
При наблюдениях специалисты пришли к выводу, что машины стали чаще парковать около медучреждений с августа. Уже осенью загруженность паркингов достигла пиковых значений. Например, эксперты заметили, что 10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин. Однако в этот же день в 2018 году там было 171 транспортное средство.
В результате в отдельные дни прирост по сравнению с 2018 и 2019 годами мог достигать показателя в 90%, говорится в работе ученых.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончалось.
Ранее глава ВОЗ отметил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. Тедрос Гебрейесус заявил, что число заболевших наиболее активно растет в Африке, Восточной Европе и Центральной Азии.
В России подтвердили 8 595 новых случаев COVID-19
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