Ученые нашли признаки начала эпидемии COVID-19 летом 2019 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Американские ученые рассказали, что эпидемия коронавирусной инфекции могла начаться в китайском Ухане еще прошлым летом. Об этом передает ABC News.

Исследователи во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном изучили снимки с частных спутников, проследив динамику загруженности парковочных мест у крупнейших больниц города за последние два года.

При наблюдениях специалисты пришли к выводу, что машины стали чаще парковать около медучреждений с августа. Уже осенью загруженность паркингов достигла пиковых значений. Например, эксперты заметили, что 10 октября на стоянке у госпиталя Тянью находились 285 машин. Однако в этот же день в 2018 году там было 171 транспортное средство.

В результате в отдельные дни прирост по сравнению с 2018 и 2019 годами мог достигать показателя в 90%, говорится в работе ученых.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончалось.

Ранее глава ВОЗ отметил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. Тедрос Гебрейесус заявил, что число заболевших наиболее активно растет в Африке, Восточной Европе и Центральной Азии.