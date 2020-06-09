Глава ВОЗ отметил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Фото: ТАСС/ESTELA SILVA/EPA
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус рассказал, что всего в мире коронавирусом заболело почти 7 миллионов человек, из них 400 тысяч скончалось. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает ТАСС.
Глава ВОЗ отметил, что ситуация, связанная с пандемией COVID-19, в настоящий момент ухудшается. При этом он сообщил о позитивной динамике, которая наблюдается в Европе.
Он отметил, что число заболевших наиболее активно растет в Африке, Восточной Европе и Центральной Азии. Гебрейесус отметил, что в странах этих регионов большую опасность представляет спокойное отношение к сложившейся ситуации. Глава ВОЗ отметил необходимость недопущения распространения коронавируса. Особенно это касается массовых мероприятий, которые в некоторых странах возобновили.
Гебрейесус привел данные статистики прироста заболевших. Он заявил, что за последние 10 дней стабильно фиксировали более 100 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. 7 июня прирост заболевших COVID-19 составил 136 тысяч человек. Три четверти от всех случаев были обнаружены в странах Америки и Южной Азии.
Гебрейесус рассказал, что 9 июня пройдет совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.
"Начиная с завтрашнего дня ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", – отметил Гебрейесус.
Он подчеркнул, что главным элементом реагирования по-прежнему остается отслеживание контактов заболевших с другими людьми. Глава ВОЗ заявил, что необходимо понять, насколько эффективны цифровые системы контроля.
Ранее представитель организации в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян носить маски. Она отметила, что это лучшая защита в тех местах, где соблюдение социальной дистанции затруднительно. Вуйнович заявила, что маски являются наилучшей защитой от коронавируса.
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