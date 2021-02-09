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В мире

13:00

Крем для лица возрастом 2 700 лет нашли в Китае

за рубежом

Фото: ТАСС/Yang Shiyao/Zuma

Ученые из Китайской академии наук нашли крем для лица возрастом 2 700 лет, сообщает "Мир 24".

Раскопки велись в северном Китае. Исследователи отдали косметическое средство на экспертизу, по результатам которой выяснили, что в его состав входят жир крупного рогатого скота и лунное молоко, имеющее мягкую субстанцию.

"Этот артефакт представляет собой ранний пример косметического производства в Китае и указывает на рост зарождающейся косметической промышленности", – отметили исследователи.

Ученые заявили, что крем должен был сделать лицо человека белым. По их мнению, это могло придать людям высокий статус. Исследователи уточнили, что обнаруженный крем является ранним примером китайской косметики для мужчин.

Ранее в Мьянме был найден светлячок возрастом более 100 миллионов лет. Как предполагают ученые, у него имелся защитный механизм – свет вырабатывался в мягких и уязвимых личинках.

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