Посольство РФ в США окажет помощь задержанному россиянину Макаренко

Посольство РФ в США окажет всю необходимую помощь россиянину Дмитрию Макаренко, задержанному в конце декабря агентами ФБР на острове Сайпан, сообщает сайт "Комсомольской правды". Его обвиняют в попытке вывоза в Россию приборов двойного назначения и отмывании денег.
По данным дипмиссии, россиянин находится в тюрьме Гонолулу в штате Гавайи. Сейчас он ожидает этапирования в Майами, где состоится судебное заседание по его делу. В российском посольстве пристально следят за развитием этой ситуации и пытаются добиться встречи с Макаренко.
Дмитрия Макаренко задержан 29 декабря 2018 года по обвинению в попытке незаконного экспорта приборов ночного видения, тепловизоров и капсюлей для воспламенения заряда в Россию, а также в отмывании денег. МИД России попросил у Вашингтона дать разъяснения по поводу сложившейся ситуации, однако американские власти пока никак не отреагировали.
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