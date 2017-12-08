Более 200 палестинцев пострадали в столкновениях в секторе Газа

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В беспорядках в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан ранены более 200 человек, сообщает Times of Israel.

По данным СМИ, многие из них получили незначительные ранения, в том числе от резиновых пуль силовиков. Около трех тысяч палестинцев протестуют в так называемый "День гнева". Израильская армия сообщает о 30 очагах палестинских волнений. Палестинцы закидывают израильскую полицию бутылками с горящей смесью и камнями.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля.

После этого тысячи палестинцев вышли на демонстрацию против решения президента США. Местные жители заявили, что они отвергают решение Трампа, считая, что восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса – это столица Палестины. Подобная позиция вызвала настороженность в Кремле и недоумение у экспертов-политологов, которые назвали такое заявление контрпродуктивным для США.