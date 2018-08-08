Ассанжа вызвали на допрос в комитет Сената США

8 августа, 20:48
Фото: AP/File/Frank Augstein
Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызвали в Сенат США для дачи показаний в связи с расследованием российского "вмешательства" в американские выборы президента в ноябре 2016 года.
Письмо опубликовано в Twitter WikiLeaks. В сообщении отмечается, что письмо передали через посольство США в Лондоне. Запрос рассматривает команда юристов WikiLeaks. Отмечается, что показания должны соответствовать высоким этическим нормам.
Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке палаты представителей и конгресса США. В России отрицают вмешательство Кремля в выборный процесс в США в 2016 году.
Ассанж постоянно находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где скрывается от властей США в связи с собственной деятельностью на портале Wikileaks уже шесть лет. Он попросил политического убежища в 2012 году.
При этом власти Эквадора все чаще говорят, что вскоре деятелю придется покинуть здание. Переговоры об этом ведут с британскими властями.
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