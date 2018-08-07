Ассанжу позволят уйти из посольства Эквадора в Лондоне – президент Морено

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу позволят выйти из здания посольства страны в Лондоне при условии соблюдения его прав.

"Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы", – рассказал глава государства. Морено уточнил, что в этом случае Ассанжу придется участвовать в судебном разбирательстве, сообщает телеканал NTN24.

Ранее президент Эквадора уже говорил, что рано или поздно основателю портала придется покинуть здание. При этом он хотел бы разрешить ситуацию без проблем для своей страны.

Джулиан Ассанж прячется от выдачи властям США на территории посольства с 2012 года. В 2018 году со стороны властей Эквадора все чаще стали поступать заявления о необходимости выселить основателя портала из здания. Ситуацию уже обсудили с британской стороной. В Госдуме выразили обеспокоенность заявлением президента Эквадора об Ассанже.