Фото: ТАСС/Акимов Николай, Кузьмин Валентин

Видео катастрофы самолета МиГ-21 появилось в Сети. Инцидент произошел в Румынии во время показательных выступлений. Ролик опубликован на YouTube.

На записи видны клубы дыма, над местом падения самолета и толпа людей неподалеку.

Ранее сообщалось, что Миг-21 разбился во время показательного полета военной базы 86 в Фетешть. Пилот самолета, 36-летний лейтенант Флорин Ротару, погиб. Инцидент расследует специальная комиссия.

[HTML] [|HTML]Видео: Youtube/Obiectiv Ialomița