Порноактриса Стефани Клиффорд подала в суд на Дональда Трампа

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Порноактриса Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) подала иск против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру".

В своем заявлении актриса написала, что Трамп так и не подписал договор о неразглашении их интимной связи, которая, согласно иску, продолжалась с лета 2006 до 2007 года. По договору за неразглашение этой информации актриса через адвоката должна получить 130 тысяч долларов.

Однако теперь Дэниэлс заявила, что собирается судиться, поскольку без подписи Трампа договор не вступит в силу. В исковом заявлении она требует признать документ ничтожным.

Ранее порноактриса пообещала рассказать правду об отношениях с американским лидером. После этого адвокат президента США Майкл Коэн признался, что заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.

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