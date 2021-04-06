Турция подтвердила готовность возобновить сотрудничество с ЕС

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В Турции заявили о готовности возобновить конструктивное сотрудничество с Евросоюзом в направлениях, которые представляют взаимный интерес. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Турция продемонстрировала стремление к конструктивному диалогу и партнерству с ЕС", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, предложения по развитию сотрудничества в сфере экономики, миграции, здравоохранения, климата и в области соблюдения прав человека в Турции ЕК представит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган решил построить дублер Босфора. Его решение не поддерживают экологи, а турецкие военные говорят, что новый канал сделает Турцию крайне уязвимой.