Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в странах Европы

В 26 странах Европы зафиксировано широкое распространение гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В 26-ти странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа. Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ, активность гриппа в странах Европейского региона продолжает расти, среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа A(H1N1)09, A(H3N2)", – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отмечают, что на территории России также наблюдается рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наиболее активно в эпидемиологический процесс вовлечены дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет.
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