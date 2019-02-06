Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа в странах Европы

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В 26 странах Европы зафиксировано широкое распространение гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В 26-ти странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа. Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ, активность гриппа в странах Европейского региона продолжает расти, среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа A(H1N1)09, A(H3N2)", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что на территории России также наблюдается рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наиболее активно в эпидемиологический процесс вовлечены дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет.