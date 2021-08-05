Въезжающих в США иностранцев могут обязать вакцинироваться – СМИ

Фото: depositphotos/eabff

Администрация Соединенных Штатов разрабатывает меры, обязывающие практически всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными от COVID-19. Об этом со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщает агентство Reuters.

По его словам, этим занимаются межведомственные рабочие группы. В частности, будет выработан "поэтапный подход".

"Со временем это будет означать, за некоторыми исключениями, что иностранные граждане из всех стран, путешествующие в Соединенные Штаты, должны быть полностью вакцинированы", – говорится в сообщении.

Предполагается, что меры вступят в силу одновременно со снятием существующих ограничений на въезд из ряда стран. Однако действовать они будут в отношении сразу всех иностранцев.

Чиновник отметил, что действующие сейчас ограничения на въезд пока не будут сниматься. В настоящий момент американские власти запретили въезжать в стану большинству иностранных граждан, которые за последние две недели находились на территории Великобритании, Ирландии, Китая, Ирана, Бразилии, ЮАР, Индии и ЕС.

Накануне Байден назвал рост случаев заражения COVID-19 в США трагедией, которую можно было предотвратить. По его словам, сейчас в Соединенных Штатах "пандемия непривитых".