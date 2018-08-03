Трамп заявил, что смог наладить отношения с Путиным

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В ходе своей речи на митинге в штате Пенсильвания Дональд Трамп заявил, что смог договориться с российским президентом, пишет политическая газета The Hill.

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили", – цитирует американского президента РИА Новости.

Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президент США заявил, что

введенные против России американские санкции останутся без изменений.

"Санкции против России останутся, как есть", – сказал Дональд Трамп.

По поводу реакции в США на прошедший саммит, глава американского государства заявил, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Сначала лидеры двух стран беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и ответили на вопросы журналистов.

По итогам самита оба президента заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Следующую встречу с Путиным Трамп хочет провести в 2019 году.

Президент США планирует обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество и другие темы.