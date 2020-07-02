Сервис Weibo удалил аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Китайский сервис микроблогов Sina Weibo удалил профиль премьер-министра Индии Нарендры Моди. В результате платформа удовлетворила просьбу индийского посольства в КНР, передает News.ru.

Уточняется, что данное требование было связано с напряженностью в отношениях Пекина и Нью-Дели. Ситуация осложнилась из-за военного противостояния на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.

Инцидент произошел 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. Как говорили китайские военные, около реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и пересекли линию фактического контроля. Ко всему прочему, был осуществлен провокационный удар, приведший к ожесточенному противостоянию. МИД Китая выразил протест. Сообщалось, что жертвами стали 20 индийских военных.