Во Франции чиновники десятки лет получали зарплату просто так

Работники государственных служб во Франции получали зарплату, несмотря на то, что их должности были упразднены десятки лет назад. Об этом сообщает "Мир 24".
Чиновники, ничего не делая, получали от 457 до 2468 евро в месяц. Такая ситуация сложилась из-за недочетов в работе кадровых служб. Муниципальные служащие должны были получить новые должности после упразднения некоторых секторов инфраструктуры Лазурного Берега, однако этого не произошло.
Госслужащие числились среди сотрудников и получали автоматические прибавки, работая в других службах. Многим из них находили работу, но позже аудиторы обнаружили 32 человека, которым не поступило ни одного предложения. Выяснилось, что на их обеспечение из бюджета выделили 2 миллиона евро.
По данным издания, один из работников открыл ресторан и в течение восьми лет получал деньги как от бизнеса, так и от государственной зарплаты. Согласно французским законам, чиновникам нельзя иметь собственный бизнес.
Во Франции с ноября прошлого года проходят акции протеста "желтых жилетов". Изначально граждане требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Власти страны приняли меры для успокоения обстановки, но недовольные продолжают выходить на улицы из-за несогласия с соцполитикой.
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