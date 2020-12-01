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В мире

01 декабря, 20:03

В Дубае откроют снежный кинотеатр

за рубежом

Фото: skidxb.com

Первый на Ближнем Востоке снежный кинотеатр открывают в Дубае. Об этом сообщает "Газета.ру".

Зимний кинозал открывают горнолыжный курорт Ski Egypt и сеть кинотеатров Vox Cinemas в комплексе Mall of the Emirates. Рядом с кинотеатром – в Аравийской пустыне – гости комплекса найдут грот Деда Мороза.

Принимать посетителей кинозал будет с 11 декабря, а завершит работу он только в конце февраля.

В помещении будет довольно прохладно – температура воздуха в зале не поднимется выше +3 градусов. Поэтому гости приобретают билет, в стоимость которого сразу входят горячий шоколад, попкорн, грелка для рук, перчатки и шапка.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" увеличил количество рейсов в Дубай и на Мальдивы. Теперь летать будут не по два рейса, а до семи самолетов в неделю.

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