Путин пообещал сделать все для скорейшего выздоровления пострадавших в Керчи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин пообещал сделать все возможное для того, чтобы пострадавшие при взрыве в керчинском колледже скорее выздоровели.

"Несколько часов назад в России, в городе Керчь, произошло трагическое событие. В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых", – приводит слова президента России "Интерфакс".

Путин выразил соболезнования родственникам погибших. Он также выразил надежду на то, что пострадавшие поправятся как можно быстрее.

"Мы все для этого сделаем", – отметил глава российского государства.

В Керчи 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. Погибли 17 человек, около 50 пострадали. Данные по жертвам постоянно уточняются. В связи со взрывом открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

К месту происшествия направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка крымского главка МЧС. Из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону вылетели три вертолета Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Из аэропорта Жуковский должен вылететь самолет Ил-76.

Владимир Путин, Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родным и близким погибших при теракте. В Крыму будет объявлен трехдневный траур.

Подробнее о том, как разворачивается ситуация вокруг взрыва в колледже в Керчи, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.