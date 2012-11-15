В Дарвиновском музее стартовали "Дни высокой аквариумистики"

15 ноября 2012, 19:43
В Государственном Дарвиновском музее проходят "Дни высокой аквариумистики". Это событие международного уровня знакомит гостей с техническими и дизайнерскими новинками в сфере аквадизайна.
На мероприятии проводятся мастер-классы "Учимся творить" по оформлению аквариумов с участием мировых звёзд аквадизайна, посетители также могут узнать о новых видах аквариумных рыбок, об основных правилах, техниках, уходе за рыбками, о часто встречающихся проблемах при создании природного аквариума и о способах их предотвращения.
Кроме того, в субботу, 17 ноября, в музее пройдет подведение итогов III Международного российского открытого конкурса дизайна растительных аквакомпозиций. У каждого зрителя конкурса в этот день есть шанс побывать в роли члена жюри — по итогам голосования одна из композиций получит специальный приз зрительских симпатий.
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