На выборах на Украине побеждает Партия регионов – данные оппозиции

Объединенная украинская оппозиция огласила результаты параллельного подсчета голосов на выборах в Верховную Раду Украины. Согласно полученным данным, на выборах побеждает Партия регионов.

За "регионалов" проголосовало 29,75% избирателей, за оппозицию - 25,17%, за партию "УДАР" - 12,95%. Националистов из "Свободы" поддержали 11,18% граждан, а коммунистов - 11,2%, передает ИТАР-ТАСС.

Цифры оппозиционного подсчета незначительно отличаются от данных официальных exit-polls.

Согласно официальным подсчетам, по предварительным данным ЦИК, Партия регионов лидирует с 35,44% голосов. На втором месте - объединенная оппозиция "Батькивщина" - 21,65%, на третьем - компартия с 15,04%. "УДАР" Виталия Кличко набирает 12,87% и националистическая "Свобода" - 8,14%.

Напомним, парламентские выборы на Украине прошли 28 октября. На пятилетний срок избирались 450 депутатов, половина из них - по партийным спискам, половина - по мажоритарным округам.