В МГД вошли представители ЕР, КПРФ, ЛДПР, "Родины" и самовыдвиженцы

Мосгоризбирком подвел результаты голосования на выборах в Городскую Думу VI созыва. В результате выборов в нее вошли партии "Единая Россия" (28 мест), КПРФ (пять мест), ЛДПР (одно место), "Родина" (одно место) и самовыдвиженцы (10 мест).

Победители выборов в Мосгордуму VI созыва Округ №1

Зинаида Драгункина

("Единая Россия") Округ №1("Единая Россия") Количество голосов: 44,15% Округ №2

Ольга Ярославская

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 38,63% Округ №3

Валерий Скобинов

("Единая Россия") Количество голосов: 51,07% Округ №4

Евгений Герасимов

("Единая Россия")

Количество голосов: 51,78% Округ №5

Олег Сорока

("Единая Россия")

Количество голосов: 32,55% Округ №6

Надежда Бабкина

("Единая Россия")

Количество голосов: 36,91% Округ №7

Надежда Перфилова

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 45,85% Округ №8

Леонид Зюганов

(КПРФ)

Количество голосов: 33,47% Округ №9

Ирина Ильичева

("Единая Россия")

Количество голосов: 34,41% Округ №10

Лариса Картавцева

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 52,96% Округ №11

Николай Зубрилин

(КПРФ)

Количество голосов: 32,28% Округ №12

Алексей Шапошников

("Единая Россия")

Количество голосов: 52,13% Округ №13

Татьяна Портнова

("Единая Россия")

Количество голосов: 45,02% Округ №14

Валерий Теличенко

("Единая Россия")

Количество голосов: 43,27% Округ №15

Андрей Метельский

("Единая Россия")

Количество голосов: 53,43% Округ №16

Антон Молев

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 48,86% Округ №17

Александр Сметанов

("Единая Россия")

Количество голосов: 54,68% Округ №18

Ирина Назарова

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 40,85% Округ №19

Виктор Кругляков

("Единая Россия")

Количество голосов: 51,3% Округ №20

Андрей Шибаев

("Родина")

Количество голосов: 50,86% Округ № 21

Александр Клычков

(КПРФ)

Количество голосов: 37,32% Округ №22

Инна Святенко

("Единая Россия")

Количество голосов: 55,67% Округ №23

Владимир Платонов

("Единая Россия")

Количество голосов: 48,62% Округ №24

Зоя Зотова

("Единая Россия")

Количество голосов: 40,42% Округ №25

Людмила Стебенкова

("Единая Россия")

Количество голосов: 52,93% Округ №26

Кирилл Щитов

("Единая Россия")

Количество голосов: 51,37% Округ №27

Степан Орлов

("Единая Россия")

Количество голосов: 69,28% Округ №28

Михаил Антонцев

("Единая Россия")

Количество голосов: 45,29% Округ №29

Нина Минько

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 36,18% Округ №30

Алексей Мишин

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 50,61% Округ №31

Сергей Зверев

("Единая Россия")

Количество голосов: 52,34% Округ №32

Татьяна Ломакина

("Единая Россия")

Количество голосов: 35,98% Округ №33

Людмила Гусева

("Единая Россия")

Количество голосов: 55,82% Округ №34

Александр Семенников

("Единая Россия")

Количество голосов: 42,04% Округ №36

Ольга Шарапова

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 47,92% Округ №37

Николай Губенко

(КПРФ)

Количество голосов: 31,73% Округ №38

Михаил Балакин

(ЛДПР)

Количество голосов: 46,01% Округ №39

Антон Палеев

("Единая Россия")

Количество голосов: 42,62% Округ №40

Александр Милявский

("Единая Россия")

Количество голосов: 51,23% Округ №41

Павел Поселенов

("Единая Россия")

Количество голосов: 40,26% Округ №42

Татьяна Батышева

("Единая Россия")

Количество голосов: 45,37% Округ №43

Вера Шастина

("Единая Россия")

Количество голосов: 28,44% Округ №44

Елена Шувалова

(КПРФ)

Количество голосов: 39,16% Округ №45

Ярослав Кузьминов

(Самовыдвиженец)

Количество голосов: 40,99%