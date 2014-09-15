Форма поиска по сайту

15 сентября 2014, 09:24

Политика

В МГД вошли представители ЕР, КПРФ, ЛДПР, "Родины" и самовыдвиженцы

Мосгоризбирком подвел результаты голосования на выборах в Городскую Думу VI созыва. В результате выборов в нее вошли партии "Единая Россия" (28 мест), КПРФ (пять мест), ЛДПР (одно место), "Родина" (одно место) и самовыдвиженцы (10 мест).

Победители выборов в Мосгордуму VI созыва

Округ №1
Зинаида Драгункина
("Единая Россия")

Количество голосов: 44,15%

Округ №2
Ольга Ярославская
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 38,63%

Округ №3
Валерий Скобинов
("Единая Россия")

Количество голосов: 51,07%

Округ №4
Евгений Герасимов
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,78%

Округ №5
Олег Сорока
("Единая Россия")
Количество голосов: 32,55%

Округ №6
Надежда Бабкина
("Единая Россия")
Количество голосов: 36,91%

Округ №7
Надежда Перфилова
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 45,85%

Округ №8
Леонид Зюганов
(КПРФ)
Количество голосов: 33,47%

Округ №9
Ирина Ильичева
("Единая Россия")
Количество голосов: 34,41%

Округ №10
Лариса Картавцева
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 52,96%

Округ №11
Николай Зубрилин
(КПРФ)
Количество голосов: 32,28%

Округ №12
Алексей Шапошников
("Единая Россия")
Количество голосов: 52,13%

Округ №13
Татьяна Портнова
("Единая Россия")
Количество голосов: 45,02%

Округ №14
Валерий Теличенко
("Единая Россия")
Количество голосов: 43,27%

Округ №15
Андрей Метельский
("Единая Россия")
Количество голосов: 53,43%

Округ №16
Антон Молев
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 48,86%

Округ №17
Александр Сметанов
("Единая Россия")
Количество голосов: 54,68%

Округ №18
Ирина Назарова
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 40,85%

Округ №19
Виктор Кругляков
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,3%

Округ №20
Андрей Шибаев
("Родина")
Количество голосов: 50,86%

Округ № 21
Александр Клычков
(КПРФ)
Количество голосов: 37,32%

Округ №22
Инна Святенко
("Единая Россия")
Количество голосов: 55,67%

Округ №23
Владимир Платонов
("Единая Россия")
Количество голосов: 48,62%

Округ №24
Зоя Зотова
("Единая Россия")
Количество голосов: 40,42%

Округ №25
Людмила Стебенкова
("Единая Россия")
Количество голосов: 52,93%

Округ №26
Кирилл Щитов
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,37%

Округ №27
Степан Орлов
("Единая Россия")
Количество голосов: 69,28%

Округ №28
Михаил Антонцев
("Единая Россия")
Количество голосов: 45,29%

Округ №29
Нина Минько
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 36,18%

Округ №30
Алексей Мишин
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 50,61%

Округ №31
Сергей Зверев
("Единая Россия")
Количество голосов: 52,34%

Округ №32
Татьяна Ломакина
("Единая Россия")
Количество голосов: 35,98%

Округ №33
Людмила Гусева
("Единая Россия")
Количество голосов: 55,82%

Округ №34
Александр Семенников
("Единая Россия")
Количество голосов: 42,04%

Округ №36
Ольга Шарапова
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 47,92%

Округ №37
Николай Губенко
(КПРФ)
Количество голосов: 31,73%

Округ №38
Михаил Балакин
(ЛДПР)
Количество голосов: 46,01%

Округ №39
Антон Палеев
("Единая Россия")
Количество голосов: 42,62%

Округ №40
Александр Милявский
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,23%

Округ №41
Павел Поселенов
("Единая Россия")
Количество голосов: 40,26%

Округ №42
Татьяна Батышева
("Единая Россия")
Количество голосов: 45,37%

Округ №43
Вера Шастина
("Единая Россия")
Количество голосов: 28,44%

Округ №44
Елена Шувалова
(КПРФ)
Количество голосов: 39,16%

Округ №45
Ярослав Кузьминов
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 40,99%

