15 сентября 2014, 09:24Политика
В МГД вошли представители ЕР, КПРФ, ЛДПР, "Родины" и самовыдвиженцы
Мосгоризбирком подвел результаты голосования на выборах в Городскую Думу VI созыва. В результате выборов в нее вошли партии "Единая Россия" (28 мест), КПРФ (пять мест), ЛДПР (одно место), "Родина" (одно место) и самовыдвиженцы (10 мест).
Победители выборов в Мосгордуму VI созываОкруг №1
Зинаида Драгункина
("Единая Россия")
Количество голосов: 44,15%
Округ №2
Ольга Ярославская
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 38,63%
Округ №3
Валерий Скобинов
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,07%
Округ №4
Евгений Герасимов
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,78%
Округ №5
Олег Сорока
("Единая Россия")
Количество голосов: 32,55%
Округ №6
Надежда Бабкина
("Единая Россия")
Количество голосов: 36,91%
Округ №7
Надежда Перфилова
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 45,85%
Округ №8
Леонид Зюганов
(КПРФ)
Количество голосов: 33,47%
Округ №9
Ирина Ильичева
("Единая Россия")
Количество голосов: 34,41%
Округ №10
Лариса Картавцева
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 52,96%
Округ №11
Николай Зубрилин
(КПРФ)
Количество голосов: 32,28%
Округ №12
Алексей Шапошников
("Единая Россия")
Количество голосов: 52,13%
Округ №13
Татьяна Портнова
("Единая Россия")
Количество голосов: 45,02%
Округ №14
Валерий Теличенко
("Единая Россия")
Количество голосов: 43,27%
Округ №15
Андрей Метельский
("Единая Россия")
Количество голосов: 53,43%
Округ №16
Антон Молев
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 48,86%
Округ №17
Александр Сметанов
("Единая Россия")
Количество голосов: 54,68%
Округ №18
Ирина Назарова
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 40,85%
Округ №19
Виктор Кругляков
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,3%
Округ №20
Андрей Шибаев
("Родина")
Количество голосов: 50,86%
Округ № 21
Александр Клычков
(КПРФ)
Количество голосов: 37,32%
Округ №22
Инна Святенко
("Единая Россия")
Количество голосов: 55,67%
Округ №23
Владимир Платонов
("Единая Россия")
Количество голосов: 48,62%
Округ №24
Зоя Зотова
("Единая Россия")
Количество голосов: 40,42%
Округ №25
Людмила Стебенкова
("Единая Россия")
Количество голосов: 52,93%
Округ №26
Кирилл Щитов
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,37%
Округ №27
Степан Орлов
("Единая Россия")
Количество голосов: 69,28%
Округ №28
Михаил Антонцев
("Единая Россия")
Количество голосов: 45,29%
Округ №29
Нина Минько
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 36,18%
Округ №30
Алексей Мишин
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 50,61%
Округ №31
Сергей Зверев
("Единая Россия")
Количество голосов: 52,34%
Округ №32
Татьяна Ломакина
("Единая Россия")
Количество голосов: 35,98%
Округ №33
Людмила Гусева
("Единая Россия")
Количество голосов: 55,82%
Округ №34
Александр Семенников
("Единая Россия")
Количество голосов: 42,04%
Округ №36
Ольга Шарапова
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 47,92%
Округ №37
Николай Губенко
(КПРФ)
Количество голосов: 31,73%
Округ №38
Михаил Балакин
(ЛДПР)
Количество голосов: 46,01%
Округ №39
Антон Палеев
("Единая Россия")
Количество голосов: 42,62%
Округ №40
Александр Милявский
("Единая Россия")
Количество голосов: 51,23%
Округ №41
Павел Поселенов
("Единая Россия")
Количество голосов: 40,26%
Округ №42
Татьяна Батышева
("Единая Россия")
Количество голосов: 45,37%
Округ №43
Вера Шастина
("Единая Россия")
Количество голосов: 28,44%
Округ №44
Елена Шувалова
(КПРФ)
Количество голосов: 39,16%
Округ №45
Ярослав Кузьминов
(Самовыдвиженец)
Количество голосов: 40,99%