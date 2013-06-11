В Московской области началась предвыборная кампания

11 июня в Подмосковье началась кампания по выборам губернатора. Сами выборы пройдут 8 сентября, в один день с московскими. Об этом сообщает сайт Мособлизбиркома.

Каждый из кандидатов должен будет заручиться поддержкой 7% муниципальных депутатов и предоставить их подписи (до 300 доверенных лиц).

У политических партий есть 20 дней, чтобы предоставить в Мособлизбирком решение о выдвижении претендента на пост губернатора.

Предвыборная кампания стартовала и в Москве: официально началась избирательная кампания по выборам мэра столицы. Выдвижение кандидатов и сбор необходимых документов начнется в среду.